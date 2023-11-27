В Госдуме предложили давать женщинам, которые родили до 25 лет, 200 тысяч рублей. Подобная инициатива возникла в связи с тем, что по статистике в РФ за последние 10 лет значительно снизилась рождаемость, а средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и движется к 30 годам.
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