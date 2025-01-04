«Спартак» поздравил Промеса с 33-летием. Квинси ответил: «❤️ ⏳»

Экс-хавбеку «Спартака» исполнилось 33 года. «За «Спартак» Квинси выиграл все возможные трофеи в России и забил 114 голов в 235 матчах, став одним из самых ярких игроков в истории клуба Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днём рождения ❤️ », – написали в телеграм-канале «Спартака».