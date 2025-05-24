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Двое детей доставлены в клинику Рошаля после ДТП на трассе М-12

Двое детей доставлены в клинику Рошаля после ДТП на трассе М-12

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Двое детей, пострадавших в аварии с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье, госпитализированы в Клинику доктора Рошаля НИИ НДХиТ, сообщил департамент московского здравоохранения в своем телеграм-канале.

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