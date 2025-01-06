В офисе Зеленского попытались оправдать его мат в интервью

REUTERS/Johanna Geron Использование Владимиром Зеленским, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, нецензурной лексики в интервью американскому журналисту Лексу Фридману обусловлено тем, что это не было выступлением с высокой трибуны, заявил советник руководителя офиса украинского лидера Сергей Лещенко.
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