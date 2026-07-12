Алексей Тан

Если ЕВРЕИ (сионизм).... с начала века 20-ого... Россию делал "мировым изгоем".. и ЭТИМи соком и кровью питался, но потерпел крах ... ТО сейчас ЕВРЕЙСКОЕ окруение Трампа, для своего питания и благополучия, делает НЕ Израиль!! А США... что бы и дальше паразитировать, на чужой крови и боли!!. чем больше войн и напряжения... тем больше ТОРГАШИ и паразиты богатеют.