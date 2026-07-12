«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — говаривали классики. Спасение собственной репутации от избытка скромности — дело рук исключительно тех, у кого этой скромности отродясь не водилось.
Величайший коммунист имени самого себя
Комментарии
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Алексей Тан
Если ЕВРЕИ (сионизм).... с начала века 20-ого... Россию делал "мировым изгоем".. и ЭТИМи соком и кровью питался, но потерпел крах ... ТО сейчас ЕВРЕЙСКОЕ окруение Трампа, для своего питания и благополучия, делает НЕ Израиль!! А США... что бы и дальше паразитировать, на чужой крови и боли!!. чем больше войн и напряжения... тем больше ТОРГАШИ и паразиты богатеют.
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