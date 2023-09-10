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Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Ей показали работу штаба В столице продолжается третий день голосования на выборах мэра Москвы. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова посетила в Москве Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

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