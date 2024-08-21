Американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой принимают участие в нападении украинских вооруженных сил на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать свое участие в операциях.
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