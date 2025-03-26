Вслед за подвигом предков: медсестра из Арского района РТ спасает бойцов на передовой

Автор: Эльза КузнецоваНа фото: Пикстан и Оксина Уразаевы с Валерием и Галиной Уразаевыми, с которыми живут вместе / Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой Жительницы деревни Шурабаш Арского района Татарстана Пикстан и Оксина Уразаевы, пережившие тяготы Великой Отечественной войны, сегодня ждут из зоны СВО свою внучку Ладу.