Остаются без Олимпиады: Российские гимнасты отказываются выступать на этапах Кубка мира без флага и гимна

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике, Валентина Родионенко, заявила, что российские спортсмены не будут выступать на этапах Кубка мира, если Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска.
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