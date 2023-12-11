TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Канал государственный,значит ,правительство должно ответить за этот бардак. Неужели надо ждать вмешательство Президента.Как осудившую Рос...
  • Виктор Не
    Это же какую надо иметь выдержку, чтобы ВОСЕМЬ, не минут, а ЧАСОВ терпеть чтобы тебя от имели? 😂😂😂😂😂Рудковская пересп...
  • Гость
    Собрать бы их всех недовольных да отправить на свои исторические родины.“В Москве медом н...

Остаются без Олимпиады: Российские гимнасты отказываются выступать на этапах Кубка мира без флага и гимна

Остаются без Олимпиады: Российские гимнасты отказываются выступать на этапах Кубка мира без флага и гимна

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике, Валентина Родионенко, заявила, что российские спортсмены не будут выступать на этапах Кубка мира, если Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх