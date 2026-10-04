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Эрик Споэльстра сравнил Янниса Адетокумбо с Мэджиком Джонсоном: «То, как он дирижирует атаками, напоминает всем об одном великом разыгрывающем, который играл у Пэта в 80-х»

После победы в предсезонном матче против «Торонто» (129:105) главный тренер « Майами » Эрик Споэльстра отметил сходство форварда Янниса Адетокумбо с одной из легенд прошлого.

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