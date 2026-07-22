‼️🇺🇸🇮🇷 США провели одну из самых масштабных серий ударов по Ирану за последние дни ▪️Впервые за последнее время в Тегеране были зафиксированы действия подразделений противовоздушной обороны.
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‼️🇺🇸🇮🇷 США провели одну из самых масштабных серий ударов по Ирану за последние дни ▪️Впервые за последнее время в Тегеране были зафиксированы действия подразделений противовоздушной обороны.
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