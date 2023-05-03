Американскую валюту душат антироссийские санкции

Фото: LUONG THAI LINH/EPA/ТАССТекст: Владимир Добрынин Илон Маск заявил об угрозе для доллара из-за санкций против России Использование доллара как оружия приводит к тому, что американская валюта перестанет использоваться в международных расчетах.
Фото: LUONG THAI LINH/EPA/ТАССТекст: Владимир Добрынин Илон Маск заявил об угрозе для доллара из-за санкций против России Использование доллара как оружия приводит к тому, что американская валюта перестанет использоваться в международных расчетах.
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