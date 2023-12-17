В мэрии Еревана раскрыли, когда зажгутся огни на главной ёлке республики

Вместе с огнями на ёлке, отметили чиновники, включится подсветка мостовДо традиционного включения иллюминации на главной ёлке, установленной на площади Республики в центре Еревана, осталось совсем немного.
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