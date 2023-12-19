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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» стартует на клубном ЧМ против «Уравы». Клуб пропускает 8 матчей подряд – японцы забьют за 2.20

«Манчестер Сити» встретится с «Урава Ред Даймондс» на Клубном чемпионате мира. Английский клуб пропустил в 8 матчах подряд.

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