«Ман Сити» стартует на клубном ЧМ против «Уравы». Клуб пропускает 8 матчей подряд – японцы забьют за 2.20

«Манчестер Сити» встретится с «Урава Ред Даймондс» на Клубном чемпионате мира. Английский клуб пропустил в 8 матчах подряд.
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