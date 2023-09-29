На Украине горят аэродромы, склады ракет и ангары НАТО, а также уничтожен «Нептун», который атаковал Крым, где прозвучали взрывы 28 и 29 сентября 2023 года Юлия Соколова«Google» против «Нептуна»: как интернет-гигант стал неожиданным союзником России.