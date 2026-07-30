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Пакетт о квартире в Москве: «До покупки дело не дошло, но мы немного интересовались. Сейчас не самый подходящий момент. Не знал, что дальше, учитывая ситуацию с моей спиной»

Нападающий Седрик Пакетт, перешедший в « Авангард », рассказал, что интересовался возможностью приобрести квартиру в Москве.

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