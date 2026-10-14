ФСБ: «баталхаджинцы»* вооружили напавших на «Крокус» террористов

Члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева* - баталхаджинцы** (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) вооружили автоматическим огнестрельным оружием и боеприпасами террористов, совершивших атаку на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» весной 2024 года.
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