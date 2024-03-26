Телефоны детских поликлиник подключили к единому кол-центру Ноябрьской ЦГБ

Кол-центр в Ноябрьской ЦГБ заработал в новом формате. Теперь, чтобы вызвать врача на дом, записаться на прием, медосмотр и узнать другую информацию о медорганизации не надо искать разные номера телефонов, достаточно набрать 122.
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