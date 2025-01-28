В России начнут отслеживать объем солода для производства пива. Об этом сообщают "Известия". По информации издания, власти считают такие меры необходимыми для избегания роста контрафакта на рынке, так как сегодня в России производится больше пива, чем его может быть при фактическом объеме солода.