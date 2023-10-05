Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Рыльск, пострадала одна женщина

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами. Мирная жительница получила осколочные ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
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