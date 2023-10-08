256 палестинцев погибли при ударах Израиля по сектору Газа

Global Look Press/Bashar Taleb/Keystone Press Agency 256 палестинцев погибли и 1788 пострадали при ударах армии обороны Израиля по территории сектора Газа, пишет Times of Israel со ссылкой на минздрав Палестины.
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