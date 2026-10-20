Сезонная смена шин требует не только расходов на установку, но и проверки зимнего комплекта. От чего зависит стоимость работ и что делать, если снег выпал до визита в шиномонтаж, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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