Шеремет: после слов о ядерных ударах Пентагон нужно перекрасить в «цвет дурдома»

После заявления представитель Пентагона, контр-адмирала Томаса Бьюкенена об обмене ядерными ударами здание оборонного ведомства США следует перекрасить в желтый цвет по аналогии с психиатрическими больницами.
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