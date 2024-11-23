Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Обстановка в Великобритании: там начался сильный снегопад Толщина снежного покрова местами достигает 15 сантиметров, было закрыто 200 школ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Обстановка в Великобритании: там начался сильный снегопад Толщина снежного покрова местами достигает 15 сантиметров, было закрыто 200 школ.
Свежие комментарии