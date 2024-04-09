Уважаемые жители Первомайского района г.Бобруйска

11 апреля 2024 года в 18.00 в администрации Первомайского района г.Бобруйска (актовый зал) состоится собрание по выборам членов центра территориального общественного самоуправления № 2 (в границах жилищно-эксплуатационного участка №9 КУП ´ЖРЭУ Первомайского района г.