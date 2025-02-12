M**a собралась купить чипмейкера FuriosaAI для выпуска своих ИИ-чипов Компания M**a, ...

M**a собралась купить чипмейкера FuriosaAI для выпуска своих ИИ-чиповКомпания M**a, стремясь укрепить свою серверную инфраструктуру для систем искусственного интеллекта (ИИ), ведёт переговоры о покупке южнокорейского чипмейкера FuriosaAI, специализирующегося на разработке ускорителей искусственного интеллекта.