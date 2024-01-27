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Водителям объяснили, как самостоятельно вызволить авто из снежного плена

Зимой водителям нередко приходится искать способы вызволить автомобиль из снежного плена. Эксперты журнала «За рулем» дали несколько советов, которые помогут быстрее выехать из снежного заноса, не прибегая к чужой помощи.

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