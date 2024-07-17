Артур Смольянинов* получил по заслугам: Началась расплата со звёздами-беглецами

Коллаж Царьграда Сегодня 644 прочитали В погоне за одобрением "цивилизованного мира" и ведомые стадным либеральным инстинктом некоторые представители культуры и шоу-бизнеса после начала СВО выступили против России.
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