Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valeriy Shershkov
    отнесём это к элементу наших ценностей ...Чем совесть русов...
  • Милада Семидола
    Поступать нужно по душе, если призывает сердце, т.е. по совести.Чем совесть русов...
  • Надежда Белугина
    Интересные размышления и, думаю, соответствуют действительности. Соглашусь, что душа иногда оказывает сопротивление н...Чем совесть русов...

Что праздновать Хэллоуин или осенние Деды?

Что праздновать Хэллоуин или осенние Деды?

     В славянском календаре есть особый праздник, в который происходит чествование и поминовение всех  усопших родственников это - Осенние Деды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
Отличная статья!!!! буду праздновать!  Никакие тыкавные праздники мертвых никогда не отмечала.  А вот Деды очень понравились, - славный праздник!
Ответить
2 д.
h
halina
Это не праздник,это- торжество безумия.Кстати ,со слезами, иной раз, детей ,которые не на шутку пугаются совершенно жутких,зловещий масок с черными губами,носами,зубами... , это совсем не смешно.В прошлом году, как раз на этот Х..,Ребенок с бабушкой зашли в магазин и продавец, вот в такой маске, говорит им &quot;Здравствуйте&quot;- ребенок взглянув, буквально  зашелся криком, немало трудов бабушке и окружающим,кроме этого продавца,что и неудивительно,стоило его успокоить.Нет сострадания -нет человека.Такие праздники прямой  путь к расчеловечиванию.Спасибо  за  статью,за напоминание,что у нас есть  Деды,- чудесный праздник,где  чистота сердец ,искренность,   добро и святость.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх