Что праздновать Хэллоуин или осенние Деды?

h

halina

Это не праздник,это- торжество безумия.Кстати ,со слезами, иной раз, детей ,которые не на шутку пугаются совершенно жутких,зловещий масок с черными губами,носами,зубами... , это совсем не смешно.В прошлом году, как раз на этот Х..,Ребенок с бабушкой зашли в магазин и продавец, вот в такой маске, говорит им "Здравствуйте"- ребенок взглянув, буквально зашелся криком, немало трудов бабушке и окружающим,кроме этого продавца,что и неудивительно,стоило его успокоить.Нет сострадания -нет человека.Такие праздники прямой путь к расчеловечиванию.Спасибо за статью,за напоминание,что у нас есть Деды,- чудесный праздник,где чистота сердец ,искренность, добро и святость.