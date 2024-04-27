Welt: Украина отказалась от переговоров в Стамбуле из-за требований РФ по языку

РИА Новости/Генеральное консульство РФ в Стамбуле Украина на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года отказалась заключить мир с РФ из-за требований по языку, выдвинутых Москвой, на которые Киев не согласился, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники.