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Царьград

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МЧС заявило о потоплении 37 участков и 7 дорог в Приморье

МЧС заявило о потоплении 37 участков и 7 дорог в Приморье

Из-за обильных осадков в Приморье затоплены 37 приусадебных территорий и 7 участков дорог. Главные дороги в Спасск-Дальнем, Красноармейском, Хорольском и Черниговском округах остаются под водой.

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