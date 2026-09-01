Воронкин сообщил о приостановке подключений к сетям в Крыму

В Крыму временно приостановлено подключение к газовым и электрическим сетям. Министр топлива и энергетики Владимир Воронкин сообщил, что это связано с плановыми работами "Крымэнерго" и "Крымгазсети" в рамках подготовки к отопительному сезону.