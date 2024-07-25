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Семейная экскурсия по арт-объектам. Наши улицы заиграли новыми красками и смыслами

Семейная экскурсия по арт-объектам. Наши улицы заиграли новыми красками и смыслами

В ямальской столице появились три новых мурала. Житель Салехарда Данил Худи с женой и детьми проехался посмотреть на уличные полотна, чтобы интересно провести вечер с семьёй и поделиться впечатлениями от увиденного.

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