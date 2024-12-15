Гений про злодейства Не знаю, как вы, а я отношусь к Александру Хинштейну с некоторым предубеждением.
Олег Царев учит Александра Хинштейна работать
Комментарии
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Кошмар
Царёв всё никак в верхи власти пробиться не может, вот и завидует. На СВО его надо отправить, в штурмовую роту. Там из него быстро украинская дурь выйдет.
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Кошмарик, привет, опять России подсИраешь....
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5 час.
Кошмар
О, в дурке интернет включили для пидаров! Поздравляю... Это ты вместе с Царёвым подсираешь, засранец. Весь интернет засрал своей блевотиной. И вообще иди нахер, пидарок хохложопый.😀
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4 час.
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