Стилист Шоетова: шишки и цитрусовые можно превратить в елочные игрушки

Стилист Алена Шоетова рассказала о простом и экологичном способе изготовления елочных игрушек. Для этих целей можно использовать шишки, цитрусовые, скорлупки грецких орехов или желуди, сообщила эксперт в беседе с News.
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