До открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, от которых самым бесцеремонным и наглым образом вопреки самому духу олимпийского движения отстранили сборные России и Белоруссии, осталось менее ста дней.
Миллиарды в обмен на медали: МОК разрешил побеждать на Олимпиаде только США
Комментарии
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alik3456 Джексон
Кац то же предлагал сдаться...
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11 час.
Вик Норд
Ни Родины,ни флага,ни совести,а гордость в кошелёк спрятана... ,как же мерзостны эти "олимпийцы",хотя о чём я,это ведь про таких сказано,стыд не дым,глаза не выест!Многим хочется в глаза харкнуть,но давно нет на Руси славной традиции "позорный столб"(да и кто их официально осудит?),а ныне разве до них дотянешься,где они,и где мы... .
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5 час.
Ратник Ратник
Может пора эти авгиевы конюшни почистить? Если министру наср... на честь РОДИНЫ, его место у параши. А спортсмены. которые выбирают поездку на олимпиаду. на подобных условиях,... За свой счёт и с оставлением российского паспорта на границе. ВОЙНА ИДЁТ! И предатели нам не нужны!
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4 час.
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