Миллиарды в обмен на медали: МОК разрешил побеждать на Олимпиаде только США

Вик Норд

Ни Родины,ни флага,ни совести,а гордость в кошелёк спрятана... ,как же мерзостны эти "олимпийцы",хотя о чём я,это ведь про таких сказано,стыд не дым,глаза не выест!Многим хочется в глаза харкнуть,но давно нет на Руси славной традиции "позорный столб"(да и кто их официально осудит?),а ныне разве до них дотянешься,где они,и где мы... .