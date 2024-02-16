Штурмовая бригада ВСУ в Авдеевке прячется в подвалах коксохима

АВДЕЕВКА, 16 февраля, ФедералПресс. Штурмовая бригада ВСУ, которая несколько недель назад была переброшена в Авдеевку для удержания города, вынуждена прятаться в подвалах Авдеевского коксохимического завода.
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