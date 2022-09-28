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Глава ЛНР Пасечник 28 сентября подготовит обращение к Путину о вхождении республики в РФ

Глава ЛНР Пасечник 28 сентября подготовит обращение к Путину о вхождении республики в РФ

Большинство жителей Луганской Народной Республики проголосовали за вступление в состав России. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что 28 сентября подготовит обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой об интеграции.

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