Глава ЛНР Пасечник 28 сентября подготовит обращение к Путину о вхождении республики в РФ

Большинство жителей Луганской Народной Республики проголосовали за вступление в состав России. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что 28 сентября подготовит обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой об интеграции.
Большинство жителей Луганской Народной Республики проголосовали за вступление в состав России. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что 28 сентября подготовит обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой об интеграции.
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