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Лаутаро Мартинес о поражении Аргентины: «Пора отдохнуть и подумать о будущем. Позитивнее!»

Лаутаро Мартинес отреагировал на поражение в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (1:2). «Не тот результат, которого мы хотели.

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