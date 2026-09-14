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Лебедева после письма легкоатлетов напомнила, как Бах проигнорировал обращение Ласицкене

Лебедева после письма легкоатлетов напомнила, как Бах проигнорировал обращение Ласицкене

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева высказала мнение о письме российских легкоатлетов в ООН и МОК с призывом отменить запрет World Athletics на их участие в международных турнирах.

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