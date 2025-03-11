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Царьград

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"Лучше даже не один": В Госдуме призвали ответить "Орешником" на утренний налёт БПЛА

"Лучше даже не один": В Госдуме призвали ответить "Орешником" на утренний налёт БПЛА

За утро над столичным регионом был сбит 91 украинский дрон. В результате погиб один человек.Глава думского комитета по обороны и бывший заместитель министра обороны России Андрей Картаполов предложил ответить на утренние атаки дронов "Орешником".

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