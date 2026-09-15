Дрозденко: в Ленобласти ввели лимит 30 литров топлива в одни руки

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил детали договорённостей, достигнутых на встрече с руководством вертикально интегрированных нефтяных компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Гибель инженера Н...
- T "Такое вижу вперв...
- Путин освободил а...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым