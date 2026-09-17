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Регионы России

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OpenAI раскрыла данные о шести инцидентах с ChatGPT и искусственным интеллектом

OpenAI раскрыла данные о шести инцидентах с ChatGPT и искусственным интеллектом

Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT, OpenAI, обнародовала информацию о шести инцидентах, связанных с её моделями искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал Axios.

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