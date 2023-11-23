15+ родителей, у которых от фразы «Нам завтра надо принести...» уже глаз дергается

Пожалуй, любому из родителей детсадовца или школьника знакома ситуация, когда чадо торжественно объявляет, что нужно сделать открытку, смастерить новогоднюю игрушку или приготовить что-то съедобное для ярмарки.
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