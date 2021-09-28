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Хозяин тайги. Почему отдых Путина раздражает народ

Хозяин тайги. Почему отдых Путина раздражает народ

автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. В советской песне есть строки: «человек проходит, как хозяин необъятной Родины своей».

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Надежда Андреева
видимо, я не народ... меня не раздражает )
Ирина
Ну так Вам за это заплачено, кремлебот, чтобы вы восхваляли Путина за всё ,что он делает .
Илья Зиновьев
А вы бот от либерастной пидорастии. Посмотрите на количество голосов под коментами
Алексей
Да, Ирина! Мы выбрали такого Президента и такую власть, которые нам платят и мы их работой довольны. Итоги выборов доказали, что работают они нормально............Что касается отдыха президента в тайге, то они ездии туда, скоротать одиночество Агафьи Лыковой, а многие жители тайги мчатся самолетами выше облаков в Анталью, в Пхукет, в Хурдагу, на Мальдивы и Канары, в Испанию, в Сочи и Анапу. Ваш автор гнида.
Искандер
Уймись, дура заскорузлая. Тебя-то в "либеральные боты" никто не возьмёт, по причине невообразимой тупости.
Валентина Пушилина
В голове опилки, чо ли? 🤔
Валентина Пушилина
+100500👍👍👍
Владимир Eвтушенко
Глупость не порите.
ГусЕна
Народ:)
Tim RICH
И песня и слова, не имеют ничего общего с этим персонажем. Кроме возраста.
andmitry
Замечательный отдых. Почему это должно раздражать?
Лариса Шемисова
Да это самый лучший отдых на свете, всегда желаю так отдыхать.
Нина Скорик
А меня вот раздражают люди едущие за границу и после их возвращения снова всплеск заболеваний ковидом.
Валентина Пушилина
☝🤔👏👏👏
ГусЕна
Приаивайтесь
Марина Сергеева (Задорожнева)
Не обращаю внимания, не раздражает, такого глубокого смысла в этом не вижу. Приезжайте в деревню и подъезжайте к реке и рыбачьте, никто у нас ничего не запрещает, жарьте шашлыки и пойте под гитару, только убирайте за собой.
Татьяна Браун
А вот убирать некоторые, в том числе и подобные авторишки, за собой не любят. Зато заламывать руки и закатывать глаза-великие мастера.
Татьяна Бушмелева
Есть люди которых бесит всё. Их что-то внутреннее мучает - или болезнь, или похмелье или просто врождённая патологическая злобность. Для тех кого бесит каждый шаг Путина можно опрос устроить насколько их бесят соседи, сослуживцы, прохожие... Причём конкретные группы называть, что бы эти эээ "добрые люди" не могли ответить двойственно как обычно "народ у нас хороший, а вот люди гавно!"
ГусЕна
Про себя прямо пишешь:)))
НАДЕЖДА ИВОНИНА
Раздражения нет, но возникает предположение, что за откровенной демонстрацией этого отдыха кроется что-то необязательное для понимания всеми...
Валентина Пушилина
Только для вас отдых обязателен!?
Анатолий Витушкин
Ну, раздражает только тебя, никого больше не раздражает. И людям доступна и рыбалка, и грибная охота, и туристские тропы тайги, и байдарка по реке. Допустить тебя на машине к реке точно нельзя-загадишь берег, потому что душа гадливая и злобная, коль написал весь этот фейк.
Татьяна Бушмелева
точно.
Анатолий Шадрин
Враги России скрываются, как могут. Под видом защиты интересов простых граждан, любыми способами пытаются вызвать недовольство существующей властью, дестабилизировать ситуацию в стране, и разрушить то, что за это время уже появилось: стабильность, поступательное развитие страны, уверенность в завтрашнем дне. Уроды! Дайте России, хотя бы несколько десятков лет, прожить без потрясений и революций. Их и так за последние 100 лет было у нас достаточно. Если вам необходимо что-то разрушить, поезжайте в Штаты или Европу, защищайте там чёрных, арабов или голубых, а нашу страну оставьте в покое.
Анатолий Витушкин
верно выразил их подлую сущность
Валентина Пушилина
☝🤨👍👏👏👏
Наталья Иванова
Нина Шалева
В том то и дело, эти злополучные Несколько Лет невоенные для экономики России, пугают весь мир!!! Злополучные несколько лет слишком боятся все англосаксы и европиоиды.
Вячеслав Карюкалов
Априори.
Ольга
Путин имеет право на отдых! Всего то три дня по тайге побродил, но для некоторых даже это повод написать гадости. Иди в тайгу автор, через неделю МЧС разыщет, может это тебя успокоит.
Искандер
Да лучше бы и не разыскивали...
Лариса Абросимова
Уже так переполнены злобой , что не знают на кого и как ее выплеснуть. Приезжайте к нам в Сибирь . Идите гуляйте по тайге до посинения. никто ничего не скажет , только не гадьте после себя. Думаю даже медведь побрезгует сожрать такое говно как этот автор.
Владимир Медведев
Автор если тебя раздражает, раздражайся дальше. Народ к чему приплел?
Нина Шалева
Точно, этот афторюга приплел народ к отдыху нашего Президента. Таких авторюг нужно гнать подальше от редакций. пусть сочиняет свои подлые опусы где-нибудь в хижине, в лесу.
мирас Закироув
Аффтор из тех кто на "халяву" водку в Турции хлещет, мразь!
Анатолий Захаров
Нормальное явление, президент может отдохнуть
виктор кудрявцев
а в якутии ,местного жителя , за 2 собранных 2 ведра клубники оштрафовали и не на 100 рублей , а более чем
виктор кудрявцев
голубики
мирас Закироув
Он лес поджигал , маскируясь под сборщика ягод, хорошо что в костер не кинули..
Нина Шалева
Оштрафовали и деньги положили в свой карман. Я тоже могу привязать повязку на руке и штрафовать грибников, рыболовов с удочкой... , так сказать, заработать себе на машину..
ГусЕна
Это ты про поджигателя?
виктор кудрявцев
Мужчина с Алдана собрал в тайге 2 ведра ягоды- голубики .его оштрафовали за сбор дикоросов без лицензии.
виктор кудрявцев
мелко вы мыслите ,надо сразу замахиваться на яхту с золотым унитазом.
ГусЕна
Нахрена ему 2 ведра? На продажу. А после хоть трава не расти....В Голлагдии подруга приехала а жениху, серез 3 метра-лес. Он был на работе, подруга увидела из окна грибы, ягоды в лесу. Набрала. Приготовила. Вечером мужик приехал, сначала удивился, когда она успела в магазин сьездить, а когда кзнал, что она сорвала все в лесу-РАССТРОИЛСЯ. И не сколько за штраф, который может и не придет ( и не пришел), а что она НАРУШИЛА экологию этих двух кв метров, где топталась. А мы не жалеем богатств наших...
виктор кудрявцев
«В Алданском районе Якутии задержан опасный нарушитель, который без разрешительных документов собрал два ведра голубики (около 16 литров ягод), чем нанес ущерб государству в размере 13 тысяч 860 рублей. Теперь злоумышленнику грозит штраф и клеймо нарушителя. Даже не знаю, что сказать - ЯПлакалъ
Нина Шалева
Путин ВВ на золотой унитаз еще не заработал. Ну если. лет через 500 помажет унитаз золотой краской...
Людмила Михайловна
Дурацкая статья. Наш президент должен иногда отдыхать, а отдыхает он не на пляжах южных морей, а как настоящий мужчина. (Представьте в тайге Байдена или Макрона). Автора раздражает, что он сам так не может. А такой страной, как Россия, руководить может?
Александр Донигевич
Автор глуп если его раздражает БОГАТСТВО РОССИИ
Владимир Моргунов
Раздражать может только идиотов. ВВП тоже человек с колоссальной рабочей нагрузкой и ответственностью. Мог бы отдыхать в любой теплой точке планеты Земля. а он лезет в таежные горы и спит с простой палатке. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК !!!! Почему народ СССР не раздражали бесконечные охоты "ДОРОГОГО ИЛЬИЧА" ? Каждый видит то, что хочет видеть. ОСОБЕННО ЗА " ЧТО УВИДЕТЬ" ПЛАТЯТ БОЛЬШОЕ БАБЛО !!!!!!!!!!!!!
Ирина
Путин так заигрался в самопиарщика ,шоумена ,что совсем оторвался от реальности ,он не понимает ,что все эти фото "Путин на отдыхе ", не смогут поднять его падающий рейтинг . В руководителе Государства главное -не как он отдыхает ,а как он РАБОТАЕТ . А никакой работы Путина после того ,как у него стали заканчиваться огромные халявные доходы от высоких мировых цен на нефть -нет ,и российский народ восьмой год только нищает .
Татьяна Браун
Не люблю грубить, но вам хочется сказать одно-заткнись, так будет лучше.
Юрий Солодов
А шли бы вы байденовскую титикаку. Как же вас, либерастов, здоровые нормальные люди достали. Вам подай трансвестита-педофила, неспособного кроме рюмки ничего поднять, лишь бы он на простой народ орал "ватники", "совок". Собчак не ваш идеал?
Искандер
Нина Шалева
Спасибо, очень здорово посмеялись!!
Нина Шалева
Спасибо, посмеялись!!!
Александр Донигевич
ПРИМЕР ГДЕ И КАК ДОЛЖНО ОТДЫХАТЬ И ЖИТЬ РОССИЯНАМ
Ольга Кожемякина
Аффторишка данного высера обыкновенный провокатор. Ну, почему меня должен раздражать отдых президента?! Надо бы таких смердящих тварей привлекать к уголовной ответственности, чтобы не брали на себя полоумных статистов и аналитиков. Или пиндосовским холуям можно безнаказанно нести всякую ахинею?
Ирина
Да ,да ,всех ,кто не восхваляет Путина ,надо посадить в ГУЛАГ ,и останутся на свободе только путинские чиновники и вы ,кремлеботы .
мирас Закироув
Лесбиянка..
Искандер
А может ты и прав, мирас... Климакс такого эффекта не даст.
Нина Шалева
Здорово посмеялись! Лесбиянка. Ирка лесбиянка..
Ольга Кожемякина
Ну, тебя-то дуру, не в Гулаг, а в психушку давно пора поместить. Что с шизофренички взять? Иди лечись, убогая!
bianka Белая
Не, она " друг камуниздов"🤣
bianka Белая
Не, она " друг камуниздов"🤣
Татьяна Браун
Афторишка приписал себя к народу.
Олег Голубев
У нас очень любят запрещать, а не работать. Ты организуй площадки, где люди могут отдохнуть и не устроить пожар, забетонируй их, установи жаровни. Так в радиусе километра весь сухостой зачистят, пожару не на чем будет гореть. Но запрещать легче
ГусЕна
Всю тайгу забетонировать? А самосознание?
Леонид Пиган
Почему-то вспомнилось старое армейское:
Леонид Пиган
"а не испить ли нам кофею?"-crfpfkf uhfabyz///
Леонид Пиган
cпросила графиня...
Леонид Пиган
"Отнюдь"-ответил граф и...после этого долго ее имел...Прошу прощения за эти прыжки текста-с компом какая-то фигня.А по сути-так по мне лучше бы он вообще оттуда не возвращался,а на этом месте работали С Глазьев,М.Делягин или Л.Ивашов.
Евгений Соколов
Это у тебя мозг тупит, а не комп...
Искандер
А может у тебя старик Паркинсон даёт о себе знать? Если судить по тексту, там и Альцгеймер маячит...
Нина Шалева
Точно, тупость извилин! Да еще и фото вылупил.
bianka Белая
Наоборот: даже компьютеру стыдно за такого тупого пользователя, изо всех сил отказывался печатать его понос.
Леонид Пиган
ТЬфу,черт,забыл в заключение главное-а теперь предлагаю присутствующим нормальным людям почитать комменты верноподданического хамского сброда в ответ на мое предложение.Это-их уровень и заранее совершенно не готов общаться с этими ,очень мягко выражаясь-лизоблюдами...Итак,приступаем:
ГусЕна
Дядя, в лифте пердеть-себе дороже
Вячеслав Карюкалов
Априори.
Ингерман Ланская
третий - лишний т.к первые двое - Русские, третий - нерусь и нелюдь
Надежда
Как любят всякие тролли вещать от имени народа, почему статья анонимная!?( Судя по опросу, "раздражает" маленькую кучку тех, кто всегда всем недоволен и будет ныть даже если на него прольется "золотой дождь"! Одна вон во всех дырках затычка, под отличным от ее мнением пишет одно определение-"кремлебот") Хотя если просмотреть досконально, то бот здесь-она, а, в основной массе, народ не согласен с ее злобными плевками и желает видеть здоровый отдых президента России, а не дряхлеющего старика, как в штатах, или молодого шута на отдыхе на каких-нить островах, как в руине...
Михаил Хохлов
Хватит нести чушь.
Елена Журавлева
А статейка то заказная!!
александр шаронов
С чьего голоса поете уважаемый?
Елена Квасникова
А у меня нет кредитов... Да и разреши нашему народу к речке на машине подъехать порыбачить... будет полная ...опа. и я не помню, что бы в советские времена там кто то отдыхал кроме местных так что статья полная хр...нь. а про ссылки? почему нет? по "подвигу" и "награда"
Lehanaizhe
Отдых Путина может раздражать только ушлепков и либералов. Узнайте как отдыхают руководители других государств, Путину и не снилось...
Елена
Путин отдыхает как обычный человек. У нас любой может приехать в тайгу или в лес, посидеть с удочкой на берегу реки. А те, которых раздражает беспафосный отдых президента, те вообще ненавидят всех и все!
Александр Григоров
какой злопыхатель это накарябал и какой народ это раздражает ...вот вопрос
aleksei МАКАРЕНКОВ
Зе на Мальдивах - это нормально? Путин в тайге - нет? Что за хохлобот это написал? Завидуйте молча!!
Сергей Пантюхин
Писал идиот
aleksei МАКАРЕНКОВ
В Путине меня раздражает только одно - почему не давят либероидов как клопов? Почему мы так мягко относимся к ним и к их хозяевам?
Нина Шалева
Нас это тоже раздражает. Почему не давят этих клопов?
Искандер
Нина Шалева
Спасибо, ха..ха. ха
Нина Шалева
Шик по фото жириновского! А за надпись получайте высший бал за юмор.
Искандер
Ни хера меня в отдыхе президента не раздражает. Я разве что завидую пойманному им хариусу.
Валерий Кокарев
Господа! Вы наверное обратили внимание, что наш Президент В.В. Путин имеет очень плотный график своей служебной деятельности и порой выбрать маленькое "окошко", с целью отдыха, является проблематичным, поэтому я рад, что наш Президент нашёл "нишу", где можно расслабиться, а это - ПРИРОДА, которая приводит состояние организма в рабочее состояние. Рад за В.В. Путина, который "выкроил" маленький отпуск, отвлёкся от ежедневных задач, которые диктуют ему незамедлительные решения.
Нина Шалева
Автор написал полную чушь и галиматью! Бессовестный!!! Его надо лишить право журналиста за подрыв доверия Россиян. Автор врет, как сивый мерин! Да мы постоянно отдыхали в лесу. Но в связи с поджогами горят все леса. Тут нужно расследовать, как возникают эти пожары. Многие специально поджигают, наносят вред специально от ненависти к властям. Ну и что, что Владимир Путин отдыхает на природе? В чем криминал????
Нина Шалева
Автор врет, сочиняет гадости! Мне часто говорят дальние родственники, что каждые выходные ездят отдыхать на Байкал. Люди с простой удочкой могут ловить рыбу в реках. Но ведь люди ставят сети! Сами везде пакостят, оставляют мусор, сами плюют природе в душу! Ну и что, что наш Президент отдыхает в тайге??? Он что, ловит рыбу сетями, глушит динамитом? Убивает медведей, редких животных? Оставляет за собой кучу мусора??? Автор этой статьи полный негодяй!!!
Нина Шалева
А что, Президент огромной страны должен отдыхать на огороде этого автора???? Или где-нибудь отдыхать на обочине дороги??? Автор настоящая сволочуга!
Николай Титов
Как страной управлять, так из бункера, а как на охоту, так Широка страна моя родная!

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