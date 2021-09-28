Хозяин тайги. Почему отдых Путина раздражает народ

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаХозяин тайги. Почему отдых Путина раздражает народ автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. В советской песне есть строки: «человек проходит, как хозяин необъятной Родины своей».Вернуться к статье14050НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадежда Андреевавидимо, я не народ... меня не раздражает )ИИринаНу так Вам за это заплачено, кремлебот, чтобы вы восхваляли Путина за всё ,что он делает .Илья ЗиновьевА вы бот от либерастной пидорастии. Посмотрите на количество голосов под коментамиАлексейДа, Ирина! Мы выбрали такого Президента и такую власть, которые нам платят и мы их работой довольны. Итоги выборов доказали, что работают они нормально............Что касается отдыха президента в тайге, то они ездии туда, скоротать одиночество Агафьи Лыковой, а многие жители тайги мчатся самолетами выше облаков в Анталью, в Пхукет, в Хурдагу, на Мальдивы и Канары, в Испанию, в Сочи и Анапу. Ваш автор гнида.ИИскандерУймись, дура заскорузлая. Тебя-то в "либеральные боты" никто не возьмёт, по причине невообразимой тупости.Валентина ПушилинаВ голове опилки, чо ли? 🤔Валентина Пушилина+100500👍👍👍Владимир EвтушенкоГлупость не порите.ГусЕнаНарод:)Tim RICHИ песня и слова, не имеют ничего общего с этим персонажем. Кроме возраста.andmitryЗамечательный отдых. Почему это должно раздражать?Лариса ШемисоваДа это самый лучший отдых на свете, всегда желаю так отдыхать.Нина СкорикА меня вот раздражают люди едущие за границу и после их возвращения снова всплеск заболеваний ковидом.Валентина Пушилина☝🤔👏👏👏ГусЕнаПриаивайтесьМарина Сергеева (Задорожнева)Не обращаю внимания, не раздражает, такого глубокого смысла в этом не вижу. Приезжайте в деревню и подъезжайте к реке и рыбачьте, никто у нас ничего не запрещает, жарьте шашлыки и пойте под гитару, только убирайте за собой.Татьяна БраунА вот убирать некоторые, в том числе и подобные авторишки, за собой не любят. Зато заламывать руки и закатывать глаза-великие мастера.Татьяна БушмелеваЕсть люди которых бесит всё. Их что-то внутреннее мучает - или болезнь, или похмелье или просто врождённая патологическая злобность. Для тех кого бесит каждый шаг Путина можно опрос устроить насколько их бесят соседи, сослуживцы, прохожие... Причём конкретные группы называть, что бы эти эээ "добрые люди" не могли ответить двойственно как обычно "народ у нас хороший, а вот люди гавно!"ГусЕнаПро себя прямо пишешь:)))НАДЕЖДА ИВОНИНАРаздражения нет, но возникает предположение, что за откровенной демонстрацией этого отдыха кроется что-то необязательное для понимания всеми...Валентина ПушилинаТолько для вас отдых обязателен!?Анатолий ВитушкинНу, раздражает только тебя, никого больше не раздражает. И людям доступна и рыбалка, и грибная охота, и туристские тропы тайги, и байдарка по реке. Допустить тебя на машине к реке точно нельзя-загадишь берег, потому что душа гадливая и злобная, коль написал весь этот фейк.Татьяна Бушмелеваточно.АШАнатолий ШадринВраги России скрываются, как могут. Под видом защиты интересов простых граждан, любыми способами пытаются вызвать недовольство существующей властью, дестабилизировать ситуацию в стране, и разрушить то, что за это время уже появилось: стабильность, поступательное развитие страны, уверенность в завтрашнем дне. Уроды! Дайте России, хотя бы несколько десятков лет, прожить без потрясений и революций. Их и так за последние 100 лет было у нас достаточно. Если вам необходимо что-то разрушить, поезжайте в Штаты или Европу, защищайте там чёрных, арабов или голубых, а нашу страну оставьте в покое.Анатолий Витушкинверно выразил их подлую сущностьВалентина Пушилина☝🤨👍👏👏👏Наталья ИвановаНШНина ШалеваВ том то и дело, эти злополучные Несколько Лет невоенные для экономики России, пугают весь мир!!! Злополучные несколько лет слишком боятся все англосаксы и европиоиды.Вячеслав КарюкаловАприори.ООльгаПутин имеет право на отдых! Всего то три дня по тайге побродил, но для некоторых даже это повод написать гадости. Иди в тайгу автор, через неделю МЧС разыщет, может это тебя успокоит.ИИскандерДа лучше бы и не разыскивали...Лариса АбросимоваУже так переполнены злобой , что не знают на кого и как ее выплеснуть. Приезжайте к нам в Сибирь . Идите гуляйте по тайге до посинения. никто ничего не скажет , только не гадьте после себя. Думаю даже медведь побрезгует сожрать такое говно как этот автор.Владимир МедведевАвтор если тебя раздражает, раздражайся дальше. Народ к чему приплел?НШНина ШалеваТочно, этот афторюга приплел народ к отдыху нашего Президента. Таких авторюг нужно гнать подальше от редакций. пусть сочиняет свои подлые опусы где-нибудь в хижине, в лесу.МЗмирас ЗакироувАффтор из тех кто на "халяву" водку в Турции хлещет, мразь!Анатолий ЗахаровНормальное явление, президент может отдохнутьвиктор кудрявцева в якутии ,местного жителя , за 2 собранных 2 ведра клубники оштрафовали и не на 100 рублей , а более чемвиктор кудрявцевголубикиМЗмирас ЗакироувОн лес поджигал , маскируясь под сборщика ягод, хорошо что в костер не кинули..НШНина ШалеваОштрафовали и деньги положили в свой карман. Я тоже могу привязать повязку на руке и штрафовать грибников, рыболовов с удочкой... , так сказать, заработать себе на машину..ГусЕнаЭто ты про поджигателя?виктор кудрявцевМужчина с Алдана собрал в тайге 2 ведра ягоды- голубики .его оштрафовали за сбор дикоросов без лицензии.виктор кудрявцевмелко вы мыслите ,надо сразу замахиваться на яхту с золотым унитазом.ГусЕнаНахрена ему 2 ведра? На продажу. А после хоть трава не расти....В Голлагдии подруга приехала а жениху, серез 3 метра-лес. Он был на работе, подруга увидела из окна грибы, ягоды в лесу. Набрала. Приготовила. Вечером мужик приехал, сначала удивился, когда она успела в магазин сьездить, а когда кзнал, что она сорвала все в лесу-РАССТРОИЛСЯ. И не сколько за штраф, который может и не придет ( и не пришел), а что она НАРУШИЛА экологию этих двух кв метров, где топталась. А мы не жалеем богатств наших...виктор кудрявцев«В Алданском районе Якутии задержан опасный нарушитель, который без разрешительных документов собрал два ведра голубики (около 16 литров ягод), чем нанес ущерб государству в размере 13 тысяч 860 рублей. Теперь злоумышленнику грозит штраф и клеймо нарушителя. Даже не знаю, что сказать - ЯПлакалъНШНина ШалеваПутин ВВ на золотой унитаз еще не заработал. Ну если. лет через 500 помажет унитаз золотой краской...Людмила МихайловнаДурацкая статья. Наш президент должен иногда отдыхать, а отдыхает он не на пляжах южных морей, а как настоящий мужчина. (Представьте в тайге Байдена или Макрона). Автора раздражает, что он сам так не может. А такой страной, как Россия, руководить может?Александр ДонигевичАвтор глуп если его раздражает БОГАТСТВО РОССИИВМВладимир МоргуновРаздражать может только идиотов. ВВП тоже человек с колоссальной рабочей нагрузкой и ответственностью. Мог бы отдыхать в любой теплой точке планеты Земля. а он лезет в таежные горы и спит с простой палатке. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК !!!! Почему народ СССР не раздражали бесконечные охоты "ДОРОГОГО ИЛЬИЧА" ? Каждый видит то, что хочет видеть. ОСОБЕННО ЗА " ЧТО УВИДЕТЬ" ПЛАТЯТ БОЛЬШОЕ БАБЛО !!!!!!!!!!!!!ИИринаПутин так заигрался в самопиарщика ,шоумена ,что совсем оторвался от реальности ,он не понимает ,что все эти фото "Путин на отдыхе ", не смогут поднять его падающий рейтинг . В руководителе Государства главное -не как он отдыхает ,а как он РАБОТАЕТ . А никакой работы Путина после того ,как у него стали заканчиваться огромные халявные доходы от высоких мировых цен на нефть -нет ,и российский народ восьмой год только нищает .Татьяна БраунНе люблю грубить, но вам хочется сказать одно-заткнись, так будет лучше.Юрий СолодовА шли бы вы байденовскую титикаку. Как же вас, либерастов, здоровые нормальные люди достали. Вам подай трансвестита-педофила, неспособного кроме рюмки ничего поднять, лишь бы он на простой народ орал "ватники", "совок". Собчак не ваш идеал?ИИскандерНШНина ШалеваСпасибо, очень здорово посмеялись!!НШНина ШалеваСпасибо, посмеялись!!!Александр ДонигевичПРИМЕР ГДЕ И КАК ДОЛЖНО ОТДЫХАТЬ И ЖИТЬ РОССИЯНАМОльга КожемякинаАффторишка данного высера обыкновенный провокатор. Ну, почему меня должен раздражать отдых президента?! Надо бы таких смердящих тварей привлекать к уголовной ответственности, чтобы не брали на себя полоумных статистов и аналитиков. Или пиндосовским холуям можно безнаказанно нести всякую ахинею?ИИринаДа ,да ,всех ,кто не восхваляет Путина ,надо посадить в ГУЛАГ ,и останутся на свободе только путинские чиновники и вы ,кремлеботы .МЗмирас ЗакироувЛесбиянка..ИИскандерА может ты и прав, мирас... Климакс такого эффекта не даст.НШНина ШалеваЗдорово посмеялись! Лесбиянка. Ирка лесбиянка..Ольга КожемякинаНу, тебя-то дуру, не в Гулаг, а в психушку давно пора поместить. Что с шизофренички взять? Иди лечись, убогая!bianka БелаяНе, она " друг камуниздов"🤣bianka БелаяНе, она " друг камуниздов"🤣Татьяна БраунАфторишка приписал себя к народу.Олег ГолубевУ нас очень любят запрещать, а не работать. Ты организуй площадки, где люди могут отдохнуть и не устроить пожар, забетонируй их, установи жаровни. Так в радиусе километра весь сухостой зачистят, пожару не на чем будет гореть. Но запрещать легчеГусЕнаВсю тайгу забетонировать? А самосознание?Леонид ПиганПочему-то вспомнилось старое армейское:Леонид Пиган"а не испить ли нам кофею?"-crfpfkf uhfabyz///Леонид Пиганcпросила графиня...Леонид Пиган"Отнюдь"-ответил граф и...после этого долго ее имел...Прошу прощения за эти прыжки текста-с компом какая-то фигня.А по сути-так по мне лучше бы он вообще оттуда не возвращался,а на этом месте работали С Глазьев,М.Делягин или Л.Ивашов.ЕСЕвгений СоколовЭто у тебя мозг тупит, а не комп...ИИскандерА может у тебя старик Паркинсон даёт о себе знать? Если судить по тексту, там и Альцгеймер маячит...НШНина ШалеваТочно, тупость извилин! Да еще и фото вылупил.bianka БелаяНаоборот: даже компьютеру стыдно за такого тупого пользователя, изо всех сил отказывался печатать его понос.Леонид ПиганТЬфу,черт,забыл в заключение главное-а теперь предлагаю присутствующим нормальным людям почитать комменты верноподданического хамского сброда в ответ на мое предложение.Это-их уровень и заранее совершенно не готов общаться с этими ,очень мягко выражаясь-лизоблюдами...Итак,приступаем:ГусЕнаДядя, в лифте пердеть-себе дорожеВячеслав КарюкаловАприори.Ингерман Ланскаятретий - лишний т.к первые двое - Русские, третий - нерусь и нелюдьНадеждаКак любят всякие тролли вещать от имени народа, почему статья анонимная!?( Судя по опросу, "раздражает" маленькую кучку тех, кто всегда всем недоволен и будет ныть даже если на него прольется "золотой дождь"! Одна вон во всех дырках затычка, под отличным от ее мнением пишет одно определение-"кремлебот") Хотя если просмотреть досконально, то бот здесь-она, а, в основной массе, народ не согласен с ее злобными плевками и желает видеть здоровый отдых президента России, а не дряхлеющего старика, как в штатах, или молодого шута на отдыхе на каких-нить островах, как в руине...Михаил ХохловХватит нести чушь.Елена ЖуравлеваА статейка то заказная!!александр шароновС чьего голоса поете уважаемый?Елена КвасниковаА у меня нет кредитов... Да и разреши нашему народу к речке на машине подъехать порыбачить... будет полная ...опа. и я не помню, что бы в советские времена там кто то отдыхал кроме местных так что статья полная хр...нь. а про ссылки? почему нет? по "подвигу" и "награда"LLehanaizheОтдых Путина может раздражать только ушлепков и либералов. Узнайте как отдыхают руководители других государств, Путину и не снилось...ЕленаПутин отдыхает как обычный человек. У нас любой может приехать в тайгу или в лес, посидеть с удочкой на берегу реки. А те, которых раздражает беспафосный отдых президента, те вообще ненавидят всех и все!Александр Григоровкакой злопыхатель это накарябал и какой народ это раздражает ...вот вопросaleksei МАКАРЕНКОВЗе на Мальдивах - это нормально? Путин в тайге - нет? Что за хохлобот это написал? Завидуйте молча!!Сергей ПантюхинПисал идиотaleksei МАКАРЕНКОВВ Путине меня раздражает только одно - почему не давят либероидов как клопов? Почему мы так мягко относимся к ним и к их хозяевам?НШНина ШалеваНас это тоже раздражает. Почему не давят этих клопов?ИИскандерНШНина ШалеваСпасибо, ха..ха. хаНШНина ШалеваШик по фото жириновского! А за надпись получайте высший бал за юмор.ИИскандерНи хера меня в отдыхе президента не раздражает. Я разве что завидую пойманному им хариусу.ВКВалерий КокаревГоспода! Вы наверное обратили внимание, что наш Президент В.В. Путин имеет очень плотный график своей служебной деятельности и порой выбрать маленькое "окошко", с целью отдыха, является проблематичным, поэтому я рад, что наш Президент нашёл "нишу", где можно расслабиться, а это - ПРИРОДА, которая приводит состояние организма в рабочее состояние. Рад за В.В. Путина, который "выкроил" маленький отпуск, отвлёкся от ежедневных задач, которые диктуют ему незамедлительные решения.НШНина ШалеваАвтор написал полную чушь и галиматью! Бессовестный!!! Его надо лишить право журналиста за подрыв доверия Россиян. Автор врет, как сивый мерин! Да мы постоянно отдыхали в лесу. Но в связи с поджогами горят все леса. Тут нужно расследовать, как возникают эти пожары. Многие специально поджигают, наносят вред специально от ненависти к властям. Ну и что, что Владимир Путин отдыхает на природе? В чем криминал????НШНина ШалеваАвтор врет, сочиняет гадости! Мне часто говорят дальние родственники, что каждые выходные ездят отдыхать на Байкал. Люди с простой удочкой могут ловить рыбу в реках. Но ведь люди ставят сети! Сами везде пакостят, оставляют мусор, сами плюют природе в душу! Ну и что, что наш Президент отдыхает в тайге??? Он что, ловит рыбу сетями, глушит динамитом? Убивает медведей, редких животных? Оставляет за собой кучу мусора??? Автор этой статьи полный негодяй!!!НШНина ШалеваА что, Президент огромной страны должен отдыхать на огороде этого автора???? Или где-нибудь отдыхать на обочине дороги??? Автор настоящая сволочуга!Николай ТитовКак страной управлять, так из бункера, а как на охоту, так Широка страна моя родная!Комментировать
Свежие комментарии