Нежной, ласковой самой: в Рогаликовском ДК прошел концерт, посвященный Дню матери

С 1998 года каждое последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери, отдавая дань безграничной любви, труду, заботе, терпению и самопожертвованию матерей.
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