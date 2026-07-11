Ошибка или замысел? Bild заметил странную анатомическую деталь на портрете Меркель

Портрет Меркель вызвал вопросы из-за отсутствующего пальца на левой руке.В музее Боде на острове Музеев в Берлине представили официальный портрет Ангелы Меркель, руководившей Германией с 2005 по 2021 год.
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