Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 534 подписчика

Ошибка или замысел? Bild заметил странную анатомическую деталь на портрете Меркель

Ошибка или замысел? Bild заметил странную анатомическую деталь на портрете Меркель

Портрет Меркель вызвал вопросы из-за отсутствующего пальца на левой руке.В музее Боде на острове Музеев в Берлине представили официальный портрет Ангелы Меркель, руководившей Германией с 2005 по 2021 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии