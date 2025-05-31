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Трамп назвал Маска смесью «гения и мальчика»

Трамп назвал Маска смесью «гения и мальчика»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает миллиардера Илона Маска незрелым гением. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

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