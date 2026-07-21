Разведчики и мотострелки сдали нормативы в горах Таджикистана

Российские разведчики и мотострелки вышли на новый уровень высокогорной подготовки. Бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа сдали сложнейшие нормативы по несению службы в горах Таджикистана.
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