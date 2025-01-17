Имран Хан приговорён к 14 годам тюрьмы за коррупцию в Пакистане

Бывший премьер-министр Пакистана, Имран Хан, осуждён на 14 лет за коррупцию. Его супруга Бушра Биби получила семь лет тюрьмы.
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